Криштиану Роналду присутствует на финале Суперкубка Испании

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Суперкубка Испании, сообщает FootMercato.

38-летний португалец выступал за мадридцев с 2009 по 2018 годы.

Игра проходит на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). После первого тайма мадридцы выигрывают со счетом 3:1. Винисиус Жуниор оформил хет-трик.

«СЭ» ведет онлайн матча «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании.