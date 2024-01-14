«Реал» благодаря хет-трику Винисиуса обыгрывает «Барселону» после первого тайма в финале Суперкубка Испании

«Реал» обыгрывает «Барселону» после первого тайма в финале Суперкубка Испании — 3:1.

Хет-трик за мадридцев оформил Винисиус Жуниор. Бразилец забил с игры на 7-й и 10-й минутах, а в конце тайма реализовал пенальти, назначенный за фол Рональда Араухо.

Единственный гол «Барселоны» на 33-й минуте забил Роберт Левандовски.

Игра проходит на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет онлайн матча «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании.