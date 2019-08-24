Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил о своем соперничестве в Испании с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В период с 2008 по 2017-й включительно только Месси и Роналду выигрывали «Золотой мяч».

— Я уверен, он чувствовал соперничество, такое же, какое было между «Реалом» и «Барселоной», — цитирует AS Роналду. — Ему нравилось это противостояние. Он даже признавал, что три наши победы в Лиге чемпионов его немного раздражали. Это нормально. Я чувствовал то же самое, когда он выигрывал так много трофеев с «Барселоной». Трофеев, которые я тоже хотел завоевать. Это было здоровое соперничество.