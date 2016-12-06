Криштиану Роналду грозит шестилетний тюремный срок

Генеральный секретарь Союза финансовых специалистов (Gestha) Хосе Мария Мольинедо сообщил, что нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов. Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу.

– Судя по предоставленным данным, есть все основания полагать, что футболист совершил махинаций на сумму более 160 миллионов евро, - сказал для RAC 1 Мольинедо. - Видимо, речь идет о правонарушениях за последние три года. За каждый год нарушений законом предусмотрено наказание в два года лишения свободы. В конечном счете, получается, шесть лет.

Отметим, что Министерство финансов Испании сообщало, что в случае целесообразности начнет расследование по этому делу. Кроме того, 31-летнему футболисту грозило расследование по другой операции: ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.

Криштиану Роналду избежит обвинения в неуплате налогов и заплатит штраф?