Криштиану Роналду избежит обвинения в неуплате налогов и заплатит штраф?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не будет обвинен в уклонении от уплаты налогов, утверждает Cadena Cope. Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу.

Министерство финансов Испании сообщало, что в случае целесообразности начнет расследование по этому делу. Кроме того, 31-летнему футболисту грозило расследование по другой операции: ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.

Однако, как утверждает испанское радио Cope, скорее всего, чемпиону Европы-2016 не будет предъявлено обвинение в финансовых махинациях. При этом игрок получит серьезный штраф.