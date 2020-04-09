Креспо считает, что Месси и Роналду повезло играть друг против друга

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси повезло с тем, что против него за «Реал» играл Криштиану Роналду.

— Криштиану Роналду и Лео Месси повезло, что они толкали друг друга постоянно становиться лучшеа, чтобы не отставать, — цитирует Football Italia Креспо. — Роналдо в мои дни был другим. Мы, вероятно, не давали ему такой же мотивации продолжать поднимать планку.

Никто не может сравниться с Рони в красоте его движений, креативности, которую он использовал, чтобы убегать от защитников. Думаю, что Криштиану создал свою карьеру благодаря огромной тяжелой работе, но у него нет такого творчества, как у Феномена.