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Коутинью может сыграть с «Леванте»

07:55
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью готов сыграть с «Леванте» в эти выходные. Бразилец на этой неделе пропустил тренировку. По информации AS, игрок получил разрешение от главного тренера Роналда Кумана, чтобы присутствовать на рождении своего сына.

В этом сезоне Коутинью сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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