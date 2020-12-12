Коутинью может сыграть с «Леванте»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью готов сыграть с «Леванте» в эти выходные. Бразилец на этой неделе пропустил тренировку. По информации AS, игрок получил разрешение от главного тренера Роналда Кумана, чтобы присутствовать на рождении своего сына.
В этом сезоне Коутинью сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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