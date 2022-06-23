«Реал» и «Атлетико» интересуются Пауло Дибалой

«Реал» может перехватить нападающего Пауло Дибалу у «Интера», утверждает Tuttosport.

По данным источника, «Атлетико» также заинтересован в аргентинском форварде, но два клуба чемпионата Испании должны избавиться от других форвардов, прежде чем привлекать усиление.

Ранее сообщалось, что «Интер» активизировал переговоры с агентами Дибалы. Футболист подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. В скором времени аргентинец пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.