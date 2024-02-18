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Сегодня, 11:15

Елагин: «Захарян рискнул и правильно сделал!»

Елагин считает, что рано ставить крест на шансах Захаряна в «Реал Сосьедад»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» выразил мнение, что рано ставить крест на шансах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Ваша первая реакция, когда узнали, что Захарян переходит в «Реал Сосьедад»? Некоторые подумали: куда ты едешь?!

— Почему я так должен был считать? Парню 20 лет, он отправляется в Испанию, открывает новую страницу в своей судьбе, в своей жизни. Почему не попробовать-то? Он никого не предал, никому не изменил. Ничего не напортачил. Нормально расстался с «Динамо». Да, рисковал. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского! На мой взгляд, абсолютно правильное решение футболиста!

— Вы его считаете большим талантом? Или мы его все-таки где-то переоценили и превознесли?

— Да кто вам сейчас ответит на этот вопрос? Тем более основываясь на играх в РПЛ. Как определить, кто талант, а кто — не очень?

— Например, сейчас Тюкавина называют большим талантом.

— А Захаряна разве не называли? Из каждого утюга неслось: какая звездочка растет, какой потрясающий футболист! Его и в «Челси» продавали, и еще куда-то. Парень поехал в Испанию, провел в чемпионате 16 матчей и понеслось: да он в полном дерьме... Ребят, ну так тоже нельзя. Сначала талантом называем, а что теперь? Повторюсь: дайте ему время хотя бы до конца этого сезона. На мой взгляд, все зависит исключительно от него самого.

— Думаете?

— Безумно тяжело попасть из тепличных условий нашего футбола, где он был обласкан, в ла лигу. Здесь Захарян уже в 19 лет был при деньгах, купался в лучах славы. А сейчас оказался в абсолютно другом мире. Там, извините, нет места для сантиментов. Жестокая реальность. На днях должно выйти на телевидении мое интервью с Алексеем Геннадьевичем Смертиным. Так вот, он вспоминал, как его в «Челси» проверяли, что называется, на вшивость...

— Но Смертин уезжал в Европу (сначала в «Бордо») в 25 лет, уже будучи твердым игроком сборной России.

— Да, совершенно верно.

— Аршавин уехал в «Арсенал» в 27, выиграв бронзу Евро-2008 и Кубок УЕФА.

— Да. Ну а что вы хотите от меня услышать? Что у Захаряна нет шансов и все плохо? Он рано туда поехал? Этого никто не знает! Он выбрал свой путь, он рискнул! И правильно сделал. Абсолютно правильно. Он наверняка поговорил с родителями, агентом, тренером. Все взвесил. Ну а в РПЛ у него какие перспективы? Он же видит примеры Головина и Миранчука. Так почему бы не попробовать? Сейчас все восторгаются Головиным. Мол, наша звезда, тащит «Монако».

— Справедливо.

 — Ну, так я готов повторить: сейчас все зависит от самого Захаряна. И не важно, сколько лет, 20 или 25. Если ты приезжаешь в другой чемпионат пахать, то ничего от тебя не денется. Если ты талантлив, а он талант, раз его позвали в такой клуб, то нужно прикладывать максимум усилий для прогресса.

Арсен Захарян. «Называли его звездочкой, продавали в «Челси», а теперь говорят, что он в дерьме...» Елагин о Захаряне в Испании

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Александр Елагин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
15
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
16
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 5 : 0
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 2 : 0
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 1 : 2
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 0 : 0
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Чими Авила

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 16 2 1
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