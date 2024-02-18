Елагин: «Захарян рискнул и правильно сделал!»
Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» выразил мнение, что рано ставить крест на шансах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
— Ваша первая реакция, когда узнали, что Захарян переходит в «Реал Сосьедад»? Некоторые подумали: куда ты едешь?!
— Почему я так должен был считать? Парню 20 лет, он отправляется в Испанию, открывает новую страницу в своей судьбе, в своей жизни. Почему не попробовать-то? Он никого не предал, никому не изменил. Ничего не напортачил. Нормально расстался с «Динамо». Да, рисковал. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского! На мой взгляд, абсолютно правильное решение футболиста!
— Вы его считаете большим талантом? Или мы его все-таки где-то переоценили и превознесли?
— Да кто вам сейчас ответит на этот вопрос? Тем более основываясь на играх в РПЛ. Как определить, кто талант, а кто — не очень?
— Например, сейчас Тюкавина называют большим талантом.
— А Захаряна разве не называли? Из каждого утюга неслось: какая звездочка растет, какой потрясающий футболист! Его и в «Челси» продавали, и еще куда-то. Парень поехал в Испанию, провел в чемпионате 16 матчей и понеслось: да он в полном дерьме... Ребят, ну так тоже нельзя. Сначала талантом называем, а что теперь? Повторюсь: дайте ему время хотя бы до конца этого сезона. На мой взгляд, все зависит исключительно от него самого.
— Думаете?
— Безумно тяжело попасть из тепличных условий нашего футбола, где он был обласкан, в ла лигу. Здесь Захарян уже в 19 лет был при деньгах, купался в лучах славы. А сейчас оказался в абсолютно другом мире. Там, извините, нет места для сантиментов. Жестокая реальность. На днях должно выйти на телевидении мое интервью с Алексеем Геннадьевичем Смертиным. Так вот, он вспоминал, как его в «Челси» проверяли, что называется, на вшивость...
— Но Смертин уезжал в Европу (сначала в «Бордо») в 25 лет, уже будучи твердым игроком сборной России.
— Да, совершенно верно.
— Аршавин уехал в «Арсенал» в 27, выиграв бронзу Евро-2008 и Кубок УЕФА.
— Да. Ну а что вы хотите от меня услышать? Что у Захаряна нет шансов и все плохо? Он рано туда поехал? Этого никто не знает! Он выбрал свой путь, он рискнул! И правильно сделал. Абсолютно правильно. Он наверняка поговорил с родителями, агентом, тренером. Все взвесил. Ну а в РПЛ у него какие перспективы? Он же видит примеры Головина и Миранчука. Так почему бы не попробовать? Сейчас все восторгаются Головиным. Мол, наша звезда, тащит «Монако».
— Справедливо.
— Ну, так я готов повторить: сейчас все зависит от самого Захаряна. И не важно, сколько лет, 20 или 25. Если ты приезжаешь в другой чемпионат пахать, то ничего от тебя не денется. Если ты талантлив, а он талант, раз его позвали в такой клуб, то нужно прикладывать максимум усилий для прогресса.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
15
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
16
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|5 : 0
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|1 : 2
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 0
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3