Елагин: «Захарян рискнул и правильно сделал!»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» выразил мнение, что рано ставить крест на шансах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Ваша первая реакция, когда узнали, что Захарян переходит в «Реал Сосьедад»? Некоторые подумали: куда ты едешь?!

— Почему я так должен был считать? Парню 20 лет, он отправляется в Испанию, открывает новую страницу в своей судьбе, в своей жизни. Почему не попробовать-то? Он никого не предал, никому не изменил. Ничего не напортачил. Нормально расстался с «Динамо». Да, рисковал. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского! На мой взгляд, абсолютно правильное решение футболиста!

— Вы его считаете большим талантом? Или мы его все-таки где-то переоценили и превознесли?

— Да кто вам сейчас ответит на этот вопрос? Тем более основываясь на играх в РПЛ. Как определить, кто талант, а кто — не очень?

— Например, сейчас Тюкавина называют большим талантом.

— А Захаряна разве не называли? Из каждого утюга неслось: какая звездочка растет, какой потрясающий футболист! Его и в «Челси» продавали, и еще куда-то. Парень поехал в Испанию, провел в чемпионате 16 матчей и понеслось: да он в полном дерьме... Ребят, ну так тоже нельзя. Сначала талантом называем, а что теперь? Повторюсь: дайте ему время хотя бы до конца этого сезона. На мой взгляд, все зависит исключительно от него самого.

— Думаете?

— Безумно тяжело попасть из тепличных условий нашего футбола, где он был обласкан, в ла лигу. Здесь Захарян уже в 19 лет был при деньгах, купался в лучах славы. А сейчас оказался в абсолютно другом мире. Там, извините, нет места для сантиментов. Жестокая реальность. На днях должно выйти на телевидении мое интервью с Алексеем Геннадьевичем Смертиным. Так вот, он вспоминал, как его в «Челси» проверяли, что называется, на вшивость...

— Но Смертин уезжал в Европу (сначала в «Бордо») в 25 лет, уже будучи твердым игроком сборной России.

— Да, совершенно верно.

— Аршавин уехал в «Арсенал» в 27, выиграв бронзу Евро-2008 и Кубок УЕФА.

— Да. Ну а что вы хотите от меня услышать? Что у Захаряна нет шансов и все плохо? Он рано туда поехал? Этого никто не знает! Он выбрал свой путь, он рискнул! И правильно сделал. Абсолютно правильно. Он наверняка поговорил с родителями, агентом, тренером. Все взвесил. Ну а в РПЛ у него какие перспективы? Он же видит примеры Головина и Миранчука. Так почему бы не попробовать? Сейчас все восторгаются Головиным. Мол, наша звезда, тащит «Монако».

— Справедливо.

— Ну, так я готов повторить: сейчас все зависит от самого Захаряна. И не важно, сколько лет, 20 или 25. Если ты приезжаешь в другой чемпионат пахать, то ничего от тебя не денется. Если ты талантлив, а он талант, раз его позвали в такой клуб, то нужно прикладывать максимум усилий для прогресса.