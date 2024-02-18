Комментатор Елагин: «Захарян из благостного, рафинированного футбола попал в мясорубку!»
Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» призвал прессу оставить полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в покое.
— Можно ли уже сейчас сделать определенные выводы по игре Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»? Не слишком ли высокой оказалась для него эта планка?
— Сейчас четкого мнения у меня не сложилось. А из того, что видел... Пока все невразумительно. Слишком короткий срок для глобальных выводов. Вмешивались травмы, еще что-то. Сейчас у молодого парня проходит адаптация в чемпионате Испании.
— Некоторые специалисты считают, что он все-таки поехал не в ту команду.
— Это из серии «давайте о чем-нибудь поговорим». Я в этом особого смысла не вижу. Рано выносить вердикт. Поймите, парень упал с Луны на Землю. Или наоборот — улетел с Земли на Марс. Попал в другое измерение! Зачем сразу ставить на нем крест?
— В чемпионате Испании он уже принял участие в 16 матчах, отметился одной результативной передачей.
— Да, но с первых минут выходил нечасто. Арсену всего 20 лет. И говорить о том, что у него что-то там не получилось, предъявлять претензии... Какие-то спекуляции, по большому счету. Давайте подождем хотя бы до конца этого сезона. И тогда, возможно, поймем, какие у Захаряна перспективы.
— Но вы согласны, что Миранчук и Головин уезжали в Европу уже более состоявшимися футболистами? Не сильно ли рисковал Захарян?
— У Головина получилось в «Монако». Не спорю. Его можно выделить. А разве у Миранчука такая великолепная карьера в Италии?
— В этом сезоне он выглядит в «Аталанте» весьма неплохо.
— Вы сами заметили — в этом сезоне. Миранчуку дали время. И у Головина, кстати, не сразу все пошло на лад в «Монако». Захарян попал из благостного, рафинированного футбола в жесточайшую мясорубку! Ну так дайте ему тоже время! Погодите вы говорить, что он ошибся.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
15
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
16
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|5 : 0
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|1 : 2
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 0
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3