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Сегодня, 11:00

Комментатор Елагин: «Захарян из благостного, рафинированного футбола попал в мясорубку!»

Елагин призвал прессу оставить Захаряна в покое
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» призвал прессу оставить полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в покое.

— Можно ли уже сейчас сделать определенные выводы по игре Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»? Не слишком ли высокой оказалась для него эта планка?

— Сейчас четкого мнения у меня не сложилось. А из того, что видел... Пока все невразумительно. Слишком короткий срок для глобальных выводов. Вмешивались травмы, еще что-то. Сейчас у молодого парня проходит адаптация в чемпионате Испании.

— Некоторые специалисты считают, что он все-таки поехал не в ту команду.

— Это из серии «давайте о чем-нибудь поговорим». Я в этом особого смысла не вижу. Рано выносить вердикт. Поймите, парень упал с Луны на Землю. Или наоборот — улетел с Земли на Марс. Попал в другое измерение! Зачем сразу ставить на нем крест?

— В чемпионате Испании он уже принял участие в 16 матчах, отметился одной результативной передачей.

— Да, но с первых минут выходил нечасто. Арсену всего 20 лет. И говорить о том, что у него что-то там не получилось, предъявлять претензии... Какие-то спекуляции, по большому счету. Давайте подождем хотя бы до конца этого сезона. И тогда, возможно, поймем, какие у Захаряна перспективы.

— Но вы согласны, что Миранчук и Головин уезжали в Европу уже более состоявшимися футболистами? Не сильно ли рисковал Захарян?

— У Головина получилось в «Монако». Не спорю. Его можно выделить. А разве у Миранчука такая великолепная карьера в Италии?

— В этом сезоне он выглядит в «Аталанте» весьма неплохо.

— Вы сами заметили — в этом сезоне. Миранчуку дали время. И у Головина, кстати, не сразу все пошло на лад в «Монако». Захарян попал из благостного, рафинированного футбола в жесточайшую мясорубку! Ну так дайте ему тоже время! Погодите вы говорить, что он ошибся.

Арсен Захарян. «Называли его звездочкой, продавали в «Челси», а теперь говорят, что он в дерьме...» Елагин о Захаряне в Испании

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Александр Елагин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
15
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
16
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 5 : 0
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 2 : 0
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 1 : 2
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 0 : 0
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
18.02 23:00
Бетис – Алавес
 - : -
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Атлетик – Жирона
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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Борха Майораль

Хетафе

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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
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Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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