«Валенсия» сыграла вничью с «Севильей»

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«Валенсия» сыграла вничью с «Севильей» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Матч прошел в Валенсии на стадионе «Месталья».

«Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги с 36 очками. «Севилья» идет 14-й с 24 очками.