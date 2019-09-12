Бывший вратарь «Валенсии» Сантьяго Каньисарес критически отнесся к увольнению Марселино с поста главного тренера клуба и назначению на него Альберта Селадеса.

— Когда у вас появляется возможность тренировать «Валенсию», вы забываете о чести и совести, — цитирует Marca Канисареса. — Селадесу, я думаю, с самого начала придется непросто. Он столкнется в раздевалке с разобщенной командой, c который не будет знать до конца, как себя вести.

43-летний Селадес подписал контракт с «Валенсией» до 30 июня 2021 года. Ранее он тренировал молодежную и юношескую сборные Испании, а также был помощником Хулена Лопетеги в «Реале». В составе «летучих мышей» играет российский полузащитник Денис Черышев

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