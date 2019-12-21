Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн отметил, что другой форвард команды Лионель Месси всегда готов прийти на помощь каталонцам, когда это необходимо.

— Месси-лучший в мире, — цитирует Marca Гризманна. — У нас есть отличные игроки, все они просто лучшие. Но когда команде нужен толчок, появляется Месси.

Благодаря голу в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1) Месси установил уникальное достижение — он забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет: 2010 — 60, 2011 — 59, 2012 — 91, 2013 — 45, 2014 — 58, 2015 — 52, 2016 — 59, 2017 — 54, 2018 — 51, 2019 — 50.