Китайский владелец «Эспаньола» извинился перед болельщиками за вылет клуба из ла лиги

Китайский миллиардер и владелец «Эспаньола» Чэнь Яньшэн обратился к болельщикам клуба в связи с вылетом в испанскую сегунду.

— Самая большая ответственность за плохие спортивные результаты в этом сезоне лежит на мне, — говорится в заявлении Яньшэна. — Поэтому я хочу выразить свои самые искренние и глубокие извинения фанатам и болельщикам, которые поддерживают команду и переживают за нее.

По этой причине мы должны провести глубокую самокритику. В то же время мы будем активно содействовать постоянному развитию клуба. Мы уверены, что благодаря неустанным усилиям и напряженной работе клуб вернется в высшую дивизион, на то место, которое он заслуживает своей истории.