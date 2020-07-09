Китайский владелец «Эспаньола» извинился перед болельщиками за вылет клуба из ла лиги
9 июля 2020, 23:23
Китайский миллиардер и владелец «Эспаньола» Чэнь Яньшэн обратился к болельщикам клуба в связи с вылетом в испанскую сегунду.
— Самая большая ответственность за плохие спортивные результаты в этом сезоне лежит на мне, — говорится в заявлении Яньшэна. — Поэтому я хочу выразить свои самые искренние и глубокие извинения фанатам и болельщикам, которые поддерживают команду и переживают за нее.
По этой причине мы должны провести глубокую самокритику. В то же время мы будем активно содействовать постоянному развитию клуба. Мы уверены, что благодаря неустанным усилиям и напряженной работе клуб вернется в высшую дивизион, на то место, которое он заслуживает своей истории.
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