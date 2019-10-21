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Киран Триппьер: «Диегу Коста — самый смешной игрок, с которым я когда-либо играл»

16:14
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер рассказал о чувстве юмора нападающего «матрасников» Диегу Косты.

— Диегу называет меня «Руни» по 10 раз в день, — рассказал Триппьер в интервью Marca. — Он делает это постоянно, но исключительно в шутку. Таков Коста, поэтому это меня не напрягает. Все в команде смеются над моим прозвищем, и мне нравится стиль его юмора. Коста — самый смешной игрок, с которым я когда-либо играл.

В текущем сезоне 31-летний Коста сыграл в 9 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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