Кике Сетьен: «Барселона» победила благодаря ВАР»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании. Единственный гол с пенальти забил Лионель Месси.

— Мы знали, что будет невероятно трудная игра, — цитирует специалиста Marca. — Соперник выиграл шесть последних матчей, в том числе на «Сантьяго Бернабеу». Они являются финалистами Кубка, имеют качественных футболистов.

Если не считать некоторые моменты, мы контролировали матч. Иногда у нас возникали сложности. Мы победили благодаря ВАР. Не видел момент со скамейки запасных, было слишком далеко.

У нас хорошая команда, сильная духом. Это то, что мне нравится. Мы смогли победить, теперь выигрывать необходимо «Реалу».