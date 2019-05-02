Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг, который на правах аренды выступает за "Барселону", не верил своему агенту, когда узнал о возможном переходе в стан сине-гранатовых, сообщает Football Tweet.

Боатенг перешел в "Барселону" в январе 2019-го.

– Когда мой агент рассказал мне, что мне надо готовиться для поездки в Барселону, то я подумал, что речь идет об "Эспаньоле". Но он мне сказал: "Нет, настоящая "Барселона", – цитирует Боатенга Football Tweet.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел три матча за "Барселону" и не отметился результативными действиями.

Все о чемпионате Испании – здесь