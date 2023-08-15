Кепа о переходе в «Реал»: «Надеюсь остаться здесь после аренды»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал переход в «Реал» на правах аренды.

«Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью «Реала». Хочу насладиться этим днем и разделить его с самыми близкими людьми», — сказал вратарь на пресс-конференции.

На вопрос о том, хотел бы он продолжить выступать за «Реал» после аренды, Аррисабалага ответил утвердительно.

«Я надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, посмотрим. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Реал» заплатил за годичную аренду Аррисабалаги 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Кепа провел в «Челси» 39 матчей, пропустив 45 мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 18 миллионов евро.