Перес о травмах Куртуа и Милитао: «В «Реале» никто никогда не сдается»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал травмы игроков на старте сезона-2023/24.

Ранее на длительные сроки из-за разрывов крестообразных связок колена выбыли вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

«Легенда нашего клуба возникла на основе ценностей, которыми он обладает. Они помогают преодолевать невзгоды. Быть мадридистом — это образ жизни, правильное отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся по жизни.

Мы уверены, что Милитао и Куртуа снова станут опорой этой команды благодаря своей работе и усилиям. Дорогой Тибо, дорогой Эдер… Мы хотим передать вам всю нашу любовь. Будем ждать вашего возвращения. Здесь никто никогда не сдается», — сказал Перес на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет искать замену Милитао. После травмы Куртуа, мадридцы арендовали вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.