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Сегодня, 16:17

Перес о травмах Куртуа и Милитао: «В «Реале» никто никогда не сдается»

Руслан Минаев
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал травмы игроков на старте сезона-2023/24.

Ранее на длительные сроки из-за разрывов крестообразных связок колена выбыли вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

«Легенда нашего клуба возникла на основе ценностей, которыми он обладает. Они помогают преодолевать невзгоды. Быть мадридистом — это образ жизни, правильное отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся по жизни.

Мы уверены, что Милитао и Куртуа снова станут опорой этой команды благодаря своей работе и усилиям. Дорогой Тибо, дорогой Эдер… Мы хотим передать вам всю нашу любовь. Будем ждать вашего возвращения. Здесь никто никогда не сдается», — сказал Перес на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет искать замену Милитао. После травмы Куртуа, мадридцы арендовали вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Тибо Куртуа
ФК Реал
Флорентино Перес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 18:30
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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