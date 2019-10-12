Каземиру: «Я лечу на каждый мяч, как на еду»

Полузащитник «Реала» Каземиру рассказал о непростых отношениях с главным тренером Зинедином Зиданом, когда тот только пришел в команду.

— Я помню момент, когда в «Реал» пришел Зидан, — заявил бразилец в интервью Movistar. — В первых 5 матчах я сидел в запасе, после чего наступил январь. Я пришел к нему в кабинет и сказал: «Зинедин, я хочу играть в основе. Я хочу играть!», на что он мне ответил: «Кази, успокойся, когда ты начнешь играть, ты уже не перестанешь». Тогда он выпустил меня в основе, и я действительно долгое время не выпадаю из нее. В чем секрет успеха? Мне все равно, какая минута — 12 или 90-я. Я лечу на каждый мяч, как на еду.

27-летний Каземиру выступает за «Реал» с 2013 года. За это время бразилец сыграл в чемпионатах Испании 128 матчей, в которых забил 14 голов.