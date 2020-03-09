Каземиру считает, что поражение от «Бетиса» может стоить «Реалу» титула

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании. Мадридцы дважды уступили в трех последних встречах.

— Чтобы победить в чемпионате Испании, должны хорошо играть в каждой игре, а мы были не очень хороши, — цитирует полузащитника Marca. — Если соперник лучше, мы должны его поздравить и продолжать работать, потому что не были на том уровне, что и в предыдущей встрече. Играли не так, как против «Барселоны».

Это поражение может стоить нам титула, но должны следовать от игры к игре.