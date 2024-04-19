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Сегодня, 16:38

Каземиро рассказал, что Анчелотти плакал из-за его ухода из «Реала» в «МЮ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото AFP

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о реакции главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на уход футболиста из мадридского клуба.

«Я никому раньше этого не рассказывал. Я только один раз усомнился в своем переходе в «Манчестер Юнайтед». Я помню, что это было в пятницу днем, все было практически решено, за исключением моей подписи.

Я пошел поговорить с Анчелотти. Я зашел в его кабинет, и он уже обо всем знал. Я открыл дверь, а когда повернулся к нему, Анчелотти плакал. Я сказал ему: «Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты».

Он ответил мне: «Казе, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил. Это был момент, когда я засомневался. Я понял, как много людей любили меня в «Реале». Но я уже дал свое слово, а мое слово важнее всего остального», – сказал Каземиро в интервью El Chiringuito de Jugones.

32-летний бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в августе 2022 года. С того момента он провел за манкунианцев 76 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Карло Анчелотти
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Чемпионат Испании, 32-й тур: расписание и результаты матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Валенсия 31 13 8 10 34-32 47
8
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 31 11 6 14 36-44 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 - : -
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 - : -
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 - : -
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 - : -
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
21.04 22:00
Реал – Барселона
 - : -
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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