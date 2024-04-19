Озил: «Класико идет на спад из-за того, что «Барселона» упустила свой потенциал»

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил поделился ожиданиями от матча 32-го тура ла лиги между сливочными и «Барселоной».

«Класико идет на спад, что печально. Однако не стоит винить в этом «Реал», ведь это одна из лучших команд в мире. Проблема в «Барселоне», упустившей свой потенциал», — приводит слова Озила Marca.

Игра состоится 21 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск.

«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 78 очков в 31 матче. «Королевский» клуб опережает «Барселону» на 8 очков.