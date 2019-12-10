Сепаратистское каталонское движение «Демократическое цунами» распространяет в Каталонии призывы к митингам у стадиона «Камп Ноу» перед матчем чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который запланирован на 18 декабря. Эта игра должна была пройти 26 октября, но тогда из-за массовых митингов в Барселоне из соображений безопасности ее решили перенести на декабрь.

Однако сторонники независимости Каталонии решили воспользоваться громкой вывеской и провести новые митинги — прямо у стадиона «Камп Ноу», где пройдет игра, сообщает AFP.

— В исключительной ситуации необходимо действовать исключительно, — говорится в заявлении «Демократического цунами». — Поэтому мы созываем 18 декабря массовый митинг в районе «Камп Ноу».

Движение указало четыре точки сбора вокруг стадиона, что может заблокировать доступ зрителей на арену.