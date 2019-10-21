«Кастилья» Рауля продлила беспроигрышную серию до шести матчей

«Кастилья», которую возглавляет Рауль, продлила беспроигрышную серию, которая теперь насчитывает 6 матчей подряд.

В 9-м туре его команда сыграла на выезде вничью с «Коруксо» (1:1) и теперь занимает 7-е место в таблице сегунды В. От занимающей 4-ю строчку «Пенья Депортина» «Кастилья» отстает на 3 балла.

Рауль возглавил команду летом 2019 года.

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