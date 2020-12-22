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Каррагер не верит, что Салах перейдет в «Реал»

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Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу информации, что форвард команды Мохамед Салах хочет продолжить карьеру в «Реале».

Сообщалось, что 28-летний египтянин рассказал своим друзьям, что намерен выступать в мадридском клубе.

— У Салаха по контракту с «Ливерпулем» еще два с половиной года, — цитирует Каррагера Sky Sports. — Мне не кажется, что для «Реала» было бы проблематично его купить. Они потратили много денег на Азара, когда он был в таком же возрасте. Для «Ливерпуля» это были бы огромные деньги. Но я думаю, время для таких трансферов уже ушло.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч, забив 16 голов. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость египтянина в 120 миллионов евро.

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