Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предложил полузащитнику Луке Модричу войти в тренерский штаб мадридского клуба, сообщает The Athletic.

Сам 38-летний хорват поблагодарил специалиста за такую возможность, но заявил, что приоритетом для него является продолжение игровой карьеры.

Ранее Cadena SER сообщал, что Модрич не продлит контракт с мадридцами и может завершить карьеру.

Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Контракт Модрича истекает летом 2024 года.