Гюндоган рассказал, действительно ли игроки «Барселоны» испытывают стресс

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, действительно ли игроки команды испытывают стресс из-за неоднозначных результатов. В ла лиге каталонцы отстают от лидера на 8 очков.

«Моя профессиональная карьера длится уже 15 лет. Я могу сказать, что счастье всегда зависит от качества работы. Эти две вещи нельзя разделять. Нам нужно пытаться побеждать, даже если это кажется невозможным», — цитирует Гюндогана DPA.

В Лиге чемпионов сине-гранатовые 21 февраля сыграют с «Наполи» в первом матче 1/8 финала. Начало — в 23.00 мск.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 25 матчей в ла лиге, забив 5 голов и сделав 6 ассистов.