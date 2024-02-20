Источник: Месси передал восьмой «Золотой мяч» в музей «Барселоны»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси передал восьмой «Золотой мяч» в музей «Барселоны», сообщает в соцсети X журналист Микель Бласкес.

По данным источника, 36-летний форвард отдал награду лучшему игроку мира в дар музею каталонцев, чтобы ее могли выставить вместе с семью другими «Золотыми мячами».

Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины в 2022 году. В финале мирового первенства в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). 36-летний Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил семь голов.

Месси также является чемпионом Южной Америки, победителем Финалиссимы и олимпийским чемпионом. За свою карьеру он завоевал восемь «Золотых мячей».