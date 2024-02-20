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20 февраля, 16:15

Источник: Месси передал восьмой «Золотой мяч» в музей «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси передал восьмой «Золотой мяч» в музей «Барселоны», сообщает в соцсети X журналист Микель Бласкес.

По данным источника, 36-летний форвард отдал награду лучшему игроку мира в дар музею каталонцев, чтобы ее могли выставить вместе с семью другими «Золотыми мячами».

Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины в 2022 году. В финале мирового первенства в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). 36-летний Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил семь голов.

Месси также является чемпионом Южной Америки, победителем Финалиссимы и олимпийским чемпионом. За свою карьеру он завоевал восемь «Золотых мячей».

Аргентинец играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Лионель Месси
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 26 20 5 1 54-16 65
2
 Жирона 26 18 5 3 57-32 59
3
 Барселона 26 17 6 3 56-34 57
4
 Атлетико 26 16 4 6 52-28 52
5
 Атлетик 26 14 7 5 46-26 49
6
 Бетис 26 10 12 4 31-26 42
7
 Р. Сосьедад 26 10 10 6 35-26 40
8
 Лас-Пальмас 26 10 6 10 26-26 36
9
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
10
 Хетафе 26 8 10 8 33-38 34
11
 Осасуна 26 9 6 11 30-37 33
12
 Алавес 26 7 8 11 25-32 29
13
 Вильярреал 26 7 8 11 38-48 29
14
 Р. Вальекано 26 5 10 11 22-36 25
15
 Мальорка 26 4 12 10 23-34 24
16
 Севилья 26 5 9 12 30-38 24
17
 Сельта 26 4 9 13 29-39 21
18
 Кадис 26 2 12 12 17-37 18
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 26 0 9 17 25-54 9
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38 тур
1.03 23:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.03 16:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
2.03 18:15
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
2.03 20:30
Хетафе – Лас-Пальмас
 - : -
2.03 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.03 16:00
Вильярреал – Гранада
 - : -
3.03 18:15
Атлетико – Бетис
 - : -
3.03 20:30
Мальорка – Жирона
 - : -
3.03 23:00
Атлетик – Барселона
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4.03 23:00
Осасуна – Алавес
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

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Тони Кроос

Реал

 7
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 20 2 4
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 18 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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