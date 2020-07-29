Карим Бензема: «С детства думаю о «Золотом мяче»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем отношении к награде «Золотой мяч».

— Конечно, я всегда думаю об этой награде, еще с детства, но эта мысль не сводит меня с ума, — цитирует Goal.com Бензема. — Если ты — футболист, и ты конкурентоспособен на высоком уровне, то, конечно, задумываешься о «Золотом мяче». Я никогда не пытаюсь определить себя по позиции на поле, не говорю, что я «девятка», «десятка» и так далее, я просто футболист и стараюсь быть лучшим в мире.

Ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес заявил, что считает 32-летнего француза достойным «Золотого мяча».