Капитан «Реала» Рамос сегодня перенесет операцию

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос сегодня, 6 февраля, должен перенести операцию по поводу травмы колена, информирует Footbal Espana. Как отмечается, 34-летний испанец не сможет играть в течение 6-7 недель.

Напомним, вчера из-за дискомфорта в колене он не тренировался в общей группе. А до этого пропустил три последние игры команды.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча.

Матч «Уэска» — «Реал» состоится 6 февраля. Начало — в 18.15 по московскому времени.