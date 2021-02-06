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Пике высказался о будущем Месси в «Барселоне»

15:14
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слухи о возможном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба летом 2021 года.

«События прошлого лета закончились лучшим образом из возможных, потому что Лео остался в «Барселоне». То, что он играет за нас — гарантия успеха. Сейчас я вижу, что он счастлив в команде.», — цитирует Goal Пике.

5 февраля сообщалось, что Месси, чей контракт с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года, определится со своим будущим в команде по окончании сезона-2020/21. Главными претендентами на 33-летнего аргентинца считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/pique-will-retire-barcelona-messi-is-very-happy-here/12qnh9l0ojs7k1vyjuo2jkovrd

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