Пике заявил, что завершит карьеру в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что намерен завершить карьеру в каталонском клубе.

«Я закончу с футболом в «Барселоне». Всегда говорил это. Я играю в футбол, потому что представляю «Барсу». Не вижу себя в другой команде, у меня просто не будет мотивации», — цитирует Goal Пике.

Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал за команду с 1999 по 2004, после чего вернулся к «сине-гранатовым» в 2008 году и играет за каталонцев по нынешний день.