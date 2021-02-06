Пике заявил, что завершит карьеру в «Барселоне»
11:58
Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что намерен завершить карьеру в каталонском клубе.
«Я закончу с футболом в «Барселоне». Всегда говорил это. Я играю в футбол, потому что представляю «Барсу». Не вижу себя в другой команде, у меня просто не будет мотивации», — цитирует Goal Пике.
Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал за команду с 1999 по 2004, после чего вернулся к «сине-гранатовым» в 2008 году и играет за каталонцев по нынешний день.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/5myr8vj8oqd4162qgwzkvgt6t
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