Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Пике заявил, что завершит карьеру в «Барселоне»

11:58
Жерар Пике. Фото Instagram
Жерар Пике. Фото Instagram
Теги:

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что намерен завершить карьеру в каталонском клубе.

«Я закончу с футболом в «Барселоне». Всегда говорил это. Я играю в футбол, потому что представляю «Барсу». Не вижу себя в другой команде, у меня просто не будет мотивации», — цитирует Goal Пике.

Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал за команду с 1999 по 2004, после чего вернулся к «сине-гранатовым» в 2008 году и играет за каталонцев по нынешний день.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/5myr8vj8oqd4162qgwzkvgt6t

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир