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Сегодня, 20:54

Канте в январе намерен подписать предварительный контракт с «Барселоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нголо Канте.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Челси» Нголо Канте склоняется к переходу в «Барселону», сообщает Sport.es.

Действующий контракт связывает хавбека с «Челси» до конца сезона-2022/2023. Однако 31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с испанским клубом.

Отмечается, что полузащитник сборной Франции изначально хотел продлить контракт с лондонским клубом на три года, но «синие» настаивали на двухлетнем соглашении.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. За синих он отыграл 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Н`Голо Канте
ФК Барселона
ФК Челси
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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Атлетико – Эльче
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 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
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