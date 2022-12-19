Канте в январе намерен подписать предварительный контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте склоняется к переходу в «Барселону», сообщает Sport.es.

Действующий контракт связывает хавбека с «Челси» до конца сезона-2022/2023. Однако 31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с испанским клубом.

Отмечается, что полузащитник сборной Франции изначально хотел продлить контракт с лондонским клубом на три года, но «синие» настаивали на двухлетнем соглашении.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. За синих он отыграл 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.