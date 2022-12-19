Андрес Иньеста посетил тренировку «Барселоны» и пообщался с Хави

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста посетил тренировочное занятие команды, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Иньеста также пообщался с главным тренером сине-гранатовых и бывшим партнером по команде и сборной Испании Хави.

38-летний Андрес Иньеста еще не завершил игровую карьеру. В настоящий момент испанец выступает в Японии за «Виссел Кобе».

Ранее Андрес Иньеста не один раз говорил о желании в будущем вернуться в «Барселону» в каком-либо статусе.