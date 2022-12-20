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Андреа Пирло: «Я гордился, что меня сравнивают с игроками «Барселоны»

Андреа Пирло рассказал о беседе с Гвардиолой в 2010 году
Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Милана» Андреа Пирло рассказал о разговоре с Хосепом Гвардиолой в 2010 году и своих эмоциях после беседы с тренером.

«Он позвал меня к себе в кабинет и начал говорить о том, какую игру он хотел бы поставить и как хотел бы видеть меня в своей команде.

Для меня это было предметом гордости — разговор с ним, так и то, что меня сравнивали с игроками «Барселоны». В итоге ничего из этого не вышло, но поход к Гвардиоле по его приглашению — это прекрасные впечатления», — сказал Пирло FourFourTwo.

Пирло выступал в «Милане» с 2001 по 2011 год. Карьеру футболиста он завершил в 2018 году, после чего возглавил «Ювентус» в 2020 году. В августе 2021-го он покинул команду. Сейчас он возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Андреа Пирло
Хосеп Гвардиола
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
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 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Барселона

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Ведат Муричи

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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
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Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 12 2 2
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Кадис

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