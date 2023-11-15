Камавинга получил травму в сборной Франции, но она не оказалась серьезной

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение в расположении сборной Франции.

15 ноября 21-летний полузащитник покинул тренировку национальной команды из-за удара в колено в столкновении с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле. По информации инсайдера Фабрицио Романо, последние данные по травме хавбека указывают на то, что повреждение не оказалось серьезным.

В текущем сезоне Камавинга провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.