Месси заявил, что Гвардиола сделал невероятное для футбола
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что испанский специалист Хосеп Гвардиола сделал невероятное для футбола.
«То, что сделал с футболом Хосеп, просто невероятно. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом. Но из-за этого он даже навредил футболу — потому что слишком многие теперь пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль, — цитирует аргентинца Marca.
36-летний Месси выступал под руководством Гвардиолы с 2008 по 2013 год в «Барселоне».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|28-9
|32
|
3
|Барселона
|13
|9
|3
|1
|26-13
|30
|
4
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|29-12
|28
|
5
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|6
|4
|3
|23-16
|22
|
7
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|17-16
|21
|
8
|Валенсия
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|
9
|Р. Вальекано
|13
|4
|6
|3
|15-17
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|13
|5
|3
|5
|11-12
|18
|
11
|Хетафе
|13
|3
|7
|3
|15-17
|16
|
12
|Осасуна
|13
|4
|2
|7
|15-21
|14
|
13
|Алавес
|13
|3
|3
|7
|11-18
|12
|
14
|Вильярреал
|13
|3
|3
|7
|18-24
|12
|
15
|Севилья
|12
|2
|6
|4
|18-17
|12
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|13
|1
|4
|8
|14-24
|7
|
19
|Гранада
|13
|1
|4
|8
|18-30
|7
|
20
|Альмерия
|13
|0
|3
|10
|15-35
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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14 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|4 : 3
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|1 : 2
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|1 : 3
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|1 : 1
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|1 : 1
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|5 : 1
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|2 : 1
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|1 : 1
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|3 : 1
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|11
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|1
|4
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