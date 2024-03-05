Камавинга отреагировал на возможный переход Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга заявил, что не общался с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе по поводу его возможного перехода в мадридский клуб.

Оба футболиста выступают за сборную Франции.

«Говорю вам, как есть: я не обсуждал с Килианом эту тему. Он игрок «ПСЖ», и я не могу знать, что произойдет в следующем сезоне», — цитирует Камавингу журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

15 февраля появилась информация о том, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом на правах свободного агента.

В данный момент 25-летний игрок ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта. Ожидается, что соглашение между нападающим и мадридской командой будет рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 33 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 7 результативных передач.