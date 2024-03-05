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Сегодня, 16:24

Камавинга отреагировал на возможный переход Мбаппе в «Реал»

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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга заявил, что не общался с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе по поводу его возможного перехода в мадридский клуб.

Оба футболиста выступают за сборную Франции.

«Говорю вам, как есть: я не обсуждал с Килианом эту тему. Он игрок «ПСЖ», и я не могу знать, что произойдет в следующем сезоне», — цитирует Камавингу журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

15 февраля появилась информация о том, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом на правах свободного агента.

В данный момент 25-летний игрок ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта. Ожидается, что соглашение между нападающим и мадридской командой будет рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 33 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 7 результативных передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
3
 Барселона 27 17 7 3 56-34 58
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 27 5 12 10 24-34 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
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38 тур
8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 - : -
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 - : -
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 - : -
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 - : -
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
10.03 20:30
Реал – Сельта
 - : -
10.03 23:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
11.03 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 21 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 19 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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