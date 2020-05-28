Как тренируются Смолов и «Сельта»

В Twitter Grada de Rio опубликовано видео, на котором показан фрагмент тренировки «Сельты». Вместе с командой работал и российский форвард Федор Смолов.

Nueva sesi?n de entrenamiento esta ma?ana en A Madroa: pic.twitter.com/xujkDLHdB9 — Grada de R?o (@gradaderio) May 28, 2020

Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что ла лига может возобновиться 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис».

В текущем сезоне 30-летний Федор Смолов провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.