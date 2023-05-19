Дубль Бонгонды принес «Кадису» победу над «Вальядолидом»

«Кадис» дома обыграл «Вальядолид» в 35-м туре чемпионата Испании — 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Тео Бонгонды. Форвард открыл счет на 70-й минуте, а 6 минут спустя удвоил преимущество своей команды с пенальти.

«Кадис» с 38 очками поднялся на 14-е место в ла лиге. «Вальядолид» с 35 баллами остался на 17-м месте.