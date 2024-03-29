Винисиус признан лучшим игроком марта в ла лиге

Ла лига на своем официальном сайте сообщила, что лучшим игроком марта признан вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

В марте 23-летний бразилец провел 3 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Конкурентами игрока сливочных за награду были форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, полузащитник «Реал Сосьедад» Брайс Мендес, нападающий «Вильярреала» Александр Серлот и игрок «Атлетика» Горка Горосета.

Всего в текущем сезоне Винисиус сыграл 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач.