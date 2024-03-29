Винисиус признан лучшим игроком марта в ла лиге
Ла лига на своем официальном сайте сообщила, что лучшим игроком марта признан вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
В марте 23-летний бразилец провел 3 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Конкурентами игрока сливочных за награду были форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, полузащитник «Реал Сосьедад» Брайс Мендес, нападающий «Вильярреала» Александр Серлот и игрок «Атлетика» Горка Горосета.
Всего в текущем сезоне Винисиус сыграл 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач.
Источник: Официальный сайт ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|22
|6
|1
|64-20
|72
|
2
|Барселона
|29
|19
|7
|3
|60-34
|64
|
3
|Жирона
|29
|19
|5
|5
|59-34
|62
|
4
|Атлетик
|29
|16
|8
|5
|50-26
|56
|
5
|Атлетико
|29
|17
|4
|8
|54-34
|55
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|12
|10
|7
|42-31
|46
|
7
|Бетис
|29
|10
|12
|7
|34-33
|42
|
8
|Валенсия
|28
|11
|7
|10
|32-32
|40
|
9
|Вильярреал
|29
|10
|8
|11
|47-51
|38
|
10
|Хетафе
|29
|9
|11
|9
|37-42
|38
|
11
|Лас-Пальмас
|29
|10
|7
|12
|29-32
|37
|
12
|Осасуна
|29
|10
|6
|13
|33-43
|36
|
13
|Алавес
|29
|8
|8
|13
|26-35
|32
|
14
|Мальорка
|29
|6
|12
|11
|25-35
|30
|
15
|Р. Вальекано
|29
|6
|11
|12
|25-38
|29
|
16
|Севилья
|29
|6
|10
|13
|36-44
|28
|
17
|Сельта
|29
|6
|9
|14
|32-44
|27
|
18
|Кадис
|29
|3
|13
|13
|20-40
|22
|
19
|Гранада
|28
|2
|8
|18
|30-58
|14
|
20
|Альмерия
|29
|1
|10
|18
|28-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.03
|23:00
|
Кадис – Гранада
|- : -
|30.03
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|- : -
|30.03
|18:15
|
Альмерия – Осасуна
|- : -
|30.03
|20:30
|
Валенсия – Мальорка
|- : -
|30.03
|23:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|- : -
|31.03
|15:00
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|31.03
|17:15
|
Жирона – Бетис
|- : -
|31.03
|19:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|- : -
|31.03
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|1.04
|22:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|15
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|22
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|21
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
Новости