«Барселона» проиграла «Кадису»

«Кадис» выиграл у «Барселоны» в матче 12-го тура чемпионата Испании (2:1). Хименес на 8-й минуте вывел хозяев вперед. После перерыва каталонцы отыгрались благодаря автоголу. Однако на 62-й минуте на поле полявился Альваро Негредо, который на 63-й минуте забил победный гол.

«Кадис» поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Барселона» опустилась на 7-ю строчку.

Чемпионат Испании

12-й тур

«Кадис» — «Барселона» — 2:1 (1:0)

Голы: Хименес, 8 (1:0). Алькала, 57 — в свои ворота (1:1). Негредо, 63 (2:1).

«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали, Мауро (Алькала, 31), Фернандес, Йенссон (Фернандес, 79), Бодижер, Переа (Адеканье, 80), Хименес (Негредо, 62), Искиэрдо (Алехо, 81).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Дембеле, 46), Дест (Тринкан, 77), Бускетс (Пьянич, 78), Коутинью (Педри, 46), де Йонг, Месси, Гризманн, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Лангле, 61. Жорди Альба, 86.

Судья: Сото Градо.

5 декабря. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».