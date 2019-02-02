Иван Ракитич: "Барселона" заслуживала победы в матче с "Валенсией"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сине-гранатовые заслуживали победы в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2). Дублем в составе каталонского клуба отметился форвард Лионель Месси.

- Мы заслуживали победы, ведь продемонстрировали желание вернуться в игру после неудачных 30 минут, - приводит слова Ракитича Barca Times. - Мы играли лучше, чем "Валенсия". Однако они хорошо защищались и показали свой уровень.

"Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 50 очков после 22 туров.

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