Канчельскис: «Не рубил бы с плеча по поводу Захаряна, но вечно в Испании ждать не будут»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Нет ничего ужасного в том, что у Захаряна пока только одно результативное действие. Плохо, если бы ему играть не давали. Но вроде тренер доверяет Арсену. А голы и передачи должны прийти. Не рубил бы с плеча по поводу результативности Захаряна. Человек в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда. Но вечно в Испании ждать не будут, надо уже включаться на полную», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В прошедшем туре ла лиги 20-летний полузащитник вышел на поле в стартовом составе на матч против «Мальорки» (2:1), но результативными действиями не отметился.