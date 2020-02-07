Источник: Месси не собирается покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен остаться в клубе. Контракт 32-летнего аргентинца истекает летом 2021 года, и он не торопится его продлевать, однако Месси не намерен менять команду, утверждает Sky Sports.

Ранее европейские СМИ сообщали о конфликте между нападающим и спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Предметом недовольства аргентинца стали слова функционера о том, что не все футболисты были довольны экс-тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде, поэтому не выкладывались в матчах на сто процентов.

Недовольство Месси породило конфликт в команде. Как утверждает газета AS, на одном из занятий капитан «Барсы» поссорился с Жераром Пике. По данным источника, один из футболистов упрекнул другого в наплевательском отношении к тренировкам и недостаточной активности. Кто именно стал инициатором конфликта — не сообщается.

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