Источник: Хаби Алонсо будет тренировать «Байер» до тех пор, пока Анчелотти не покинет «Реал»

Испанский специалист Хаби Алонсо будет возглавлять «Байер» до тех пор, пока Карло Анчелотти не покинет «Реал», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 42-летний тренер хочет перейти именно в мадридский клуб. Отмечается, что он рассчитывает занять место Анчелотти в «Реале» сразу после того, как тот оставит должность главного тренера команды.

Действующее соглашение Анчелотти со сливочными, как и контракт Алонсо с «Байером», рассчитано до лета 2026 года.

Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год. С 2018-го по 2019-й он был тренером юниорской команды мадридского клуба. За карьеру футболиста вместе со сливочными Алонсо стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.