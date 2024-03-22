Лапорта: «Мне нравится Луис Энрике, но мы будем ждать окончательного решения Хави»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможной замене главному тренеру Хави.

«Мне нравится Луис Энрике, он очень хорош, но мы не разговаривали ни с ним или с каким-либо другим тренером, поскольку мы уважаем Хави. Тот, кто хочет перейти в «Барсу», должен дождаться конца сезона, поскольку мы будем ждать окончательного решения Хави», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

После 29 туров сине-гранатовые занимают второе место, набрав 64 очка. Отрыв от лидирующего «Реала» составляет 8 очков.