Родриго оценил адаптацию Беллингема в «Реале»

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс поделился рассказал, что думает о полузащитнике Джуде Беллингеме. Он считает, что клуб идеально подошел футболисту.

«Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи в нынешнем году. В прошлом сезоне мы играли так, как всегда умел «Реал». Сейчас состав изменился, что действительно подошло ему и тем качествам, которые он привносит», — цитирует Родриго AS.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. В этом сезоне 20-летний англичанин провел 31 матч за команду, забив 20 голов и сделал 9 результативных передач.