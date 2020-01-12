Источник: «Барселона» ждет решения Хави до конца дня

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский «Аль-Садд», может возглавить каталонский клуб. Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль еще в пятницу прилетели в Катар и провели встречу со специалистом. Теперь они ждут окончательного решения Хави до конца воскресенья, сообщает Marca.

39-летнему испанцу предлагаю контракт на 2,5 года. Если он все же откажется, то тогда нынешний главный тренер Эрнесто Вальверде, скорее всего, доработает в Каталонии до лета, после чего Хави будет снова сделано предложение возглавить клуб.

Хави является воспитанником каталонского клуба. «Аль-Садд» он возглавляет с мая 2019 года.